الرياض - كتبت رنا صلاح - صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من انتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة والعديد من مناطق الضفة الغربية، من خلال حمايتها لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وهدم المنازل والمنشآت وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة.

الاحتلال يصعد من انتهاكاته في القدس والضفة

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

الى ذلك، فرضت شرطة الاحتلال قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته، كما منعت حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحام المستوطنين.

وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال منزلا ومقهى ومنشأة زراعية (بركسا) في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

وأوضح مجلس قروي بيت سيرا، أن قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافات اقتحمت القرية وشرعت بهدم المقهى قبل أن تهدم منزلا مكونا من شقتين تسكنهما عائلة من 8 أفراد، وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة.

من جهة اخرى، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة، أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا بينهم أسرى محررون.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات طالت مناطق في رام الله والبيرة وطولكرم وبيت لحم وسلفيت، بزعم أن المعتقلين "مطلوبون" لقوات الاحتلال .