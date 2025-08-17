 الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله قرار لبناني وليس من شأن إيران

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن قرار حصر سلاح حزب الله هو قرار لبناني وليس من شأن إيران، مضيفاً أن "رسالة لبنان إلى إيران واضحة، وهي

وأشار عون في تصريحات لقناة "العربية"، مساء الأحد، إلى أن اتفاق الطائف نص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشدداً على أن أي تدخل خارجي في القرارات السيادية "غير مسموح"، مضيفاً: "لا أحد سيأتي للدفاع عن لبنان إذا دخلنا في حروب لا تنتهي".

وحول الورقة الأميركية، أوضح الرئيس اللبناني أنها تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد، مؤكداً رفض لبنان القاطع لتوطين الفلسطينيين.

وفي ما يتعلق بالأولويات الوطنية، شدد عون على أن هدفه هو تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي، لافتاً إلى انفتاحه على نقاش أي موضوع تحت سقف الدولة اللبنانية.

كما أكد استمرار التنسيق الأمني مع سوريا، مثمناً موقف دمشق من ورقة المبعوث الأميركي برّاك .