الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بوقوع حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي في حي بروكلين بمدينة نيويورك، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في نيويورك

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل، فيما أعلنت شرطة نيويورك في وقت لاحق عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء الهجوم.

وأكدت الشرطة أن مهاجمَين اثنين على الأقل نفذا العملية قبل أن يلوذا بالفرار، حيث تواصل الأجهزة الأمنية عمليات ملاحقة واسعة في المنطقة للقبض عليهما.

ولم تصدر شرطة نيويورك حتى الآن بياناً رسمياً يكشف تفاصيل أو دوافع الهجوم، بينما تواصل فرق الطوارئ انتشارها في موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.