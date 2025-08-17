الرياض - كتبت رنا صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية ممتدة بعدة محافظات، من خلال عملية واسعة استهدفت شبكات متورطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة.

إحباط مخطط ضخم لترويج المخدرات والأسلحة في مصر

وأعلنت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن مصرع ثلاثة عناصر شديدة الخطورة في أسيوط وضبط آخرين، إضافة إلى مصادرة طن و100 كيلوغرام من المواد المخدرة و34 ألف قرص مخدر، بجانب ترسانة أسلحة تضم 93 قطعة نارية بينها بنادق آلية وخرطوش.

وأوضحت التحريات أن البؤرة الإجرامية كانت تخطط لجلب كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة لطرحها في السوق السوداء، فيما قُدّرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 103 ملايين جنيه (2.1 مليون دولار).

وأكدت وزارة الداخلية أن العملية تأتي ضمن استراتيجيتها لمواصلة الضربات الاستباقية ضد شبكات الجريمة المنظمة، التي تهدد الأمن القومي وتستغل بعض المناطق في صعيد مصر كمراكز لتوزيع المخدرات والأسلحة.