 آلاف الأمريكيين يحتجون ضد سياسات ترامب

الرياض - كتبت رنا صلاح - خرج آلاف الأمريكيين في مظاهرات حاشدة شملت نحو 300 مدينة، تحت شعار "قاوموا استيلاء ترامب"، احتجاجًا على سياسات الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري الانتخابية.

وشهدت مدينة أوستن بولاية تكساس أحد أكبر التجمعات، حيث شارك نحو خمسة آلاف متظاهر، معارضين بشكل خاص لخطة الجمهوريين لإعادة رسم الخرائط الانتخابية، والتي يُرجح أن تؤثر على توازن القوى في الكونغرس الأمريكي قبل انتخابات 2026.

ويشير الخبراء إلى أن إعادة رسم الدوائر الانتخابية، أو ما يعرف بـ"جيريمانديرينج" (التلاعب بالدوائر الانتخابية)، ممارسة اعتمدها كلا الحزبين تاريخيًا لتحقيق مكاسب انتخابية، ويسعى الجمهوريون من خلالها لتعزيز فرصهم في السيطرة على مجلس النواب.

وتعد هذه الاحتجاجات ضد ترامب الأوسع نطاقًا مقارنة بفترة ولايته الأولى، حيث تشير إحصاءات تحالف الحشود بجامعة هارفارد إلى أن مظاهرات "لا للملوك" (No Kings) منتصف يونيو الماضي جذبت عدة ملايين من المشاركين، لتصبح واحدة من أكبر الاحتجاجات الجماهيرية في تاريخ الولايات المتحدة.