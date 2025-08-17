الرياض - كتبت رنا صلاح - أسفرت فيضانات في منغوليا الداخلية شمال الصين عن مقتل 8 أشخاص وفقدان 4 آخرين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الأحد.

8 قتلى و4 مفقودين بفيضانات شمال الصين

وأوردت شينخوا أن مجموعة من 13 شخصا كانوا يخيّمون في الهواء الطلق في منطقة أورات رير بانر في منغوليا الداخلية عندما حدث فيضان قرابة الساعة العاشرة مساء (14,00 بتوقيت غرينتش) السبت.

وأضافت أن "عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين متواصلة" مشيرة إلى أنه تم إنقاذ شخص واحد حتى الآن.

وذكر التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في" من جهته أن وزارة إدارة الطوارئ أمرت ببذل جهود إنقاذ كاملة والتحقق من وضع المفقودين وأرسلت فريق عمل إلى موقع الحادث.

والكوارث الطبيعية شائعة في الصين خصوصا في فصل الصيف عندما تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة في حين تواجه مناطق أخرى حرّا شديدا.

وبحسب إعلام رسمي، بلغت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في شمال غرب الصين مطلع آب/أغسطس 13 شخصا على الأقل.

كذلك، تسببت أمطار غزيرة الشهر الماضي في بكين بمقتل 44 شخصا وكانت الضواحي الريفية للعاصمة الأكثر تضررا، كما لقي ثمانية أشخاص آخرين مصرعهم في انزلاق تربة في مقاطعة خبي القريبة.

ويقول العلماء إن تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري يتسبب في أنماط طقس أكثر شدة قد تزيد من احتمال حدوث فيضانات مدمرة.