الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، أن محاولات استبدال نظام المساعدات الأممي في قطاع غزة بكيان بديل "ذي دوافع سياسية" تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم المجاعة المتفشية في القطاع.

الأونروا تدعو للعودة إلى نظام مساعدات أممي

وأوضحت الوكالة في سلسلة تصريحات أن "محاولات الاستعاضة عن نظام المساعدات الأممي بمؤسسة غزة ذات الدوافع السياسية" تسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية.



وأضافت أن ما وصفته بـ"نظام المساعدات الاحتلال-أمريكي في غزة" يقوم على "نزع الإنسانية وجلب الفوضى والموت"، مؤكدة فشله في تلبية الاحتياجات الضخمة للسكان الذين يعيشون ظروفاً كارثية.



وشددت الأونروا على ضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة الإنسانية، قائلة: "يجب أن نعود إلى نظام تنسيق وتوزيع موحد في غزة بقيادة الأمم المتحدة".



كما أكدت أن العودة إلى النظام الأممي يجب أن تتم وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي بما يضمن وصول المساعدات بشكل فعال وآمن إلى جميع المحتاجين في القطاع.