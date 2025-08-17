الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت مصادر مصرية باستمرار جهود القاهرة لدعم صمود المدنيين في قطاع غزة من خلال تسيير القوافل الإغاثية التي تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية والمياه.

انطلاق القافلة السادسة عشرة المصرية إلى غزة

وذكرت المصادر أن الشاحنات التابعة للقافلة السادسة عشرة انطلقت اليوم الأحد باتجاه القطاع، محملة بكميات كبيرة من السلع المتنوعة، وذلك في إطار الدور الإنساني المصري المتواصل منذ اندلاع الحرب.



وأكدت المصادر أن الهلال الأحمر المصري يحرص على تنويع سلال المساعدات الغذائية لتلبية احتياجات العائلات في غزة، حيث تضمنت القافلة الأخيرة حليب الأطفال والدقيق والزيت والسكر الأبيض والجبن، إضافة إلى كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية.



وتأتي هذه الجهود في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة استمرار الحصار وشح المواد الأساسية.