أصدرت الوكالة المغربية للمياه والغابات، السبت، تحذيراً لسكان المناطق المجاورة للغابات من احتمال اندلاع حرائق ابتداءً من الأحد وحتى الأربعاء المقبل، في عدد من الأقاليم بالمملكة.

المغرب يحذر من خطر حرائق الغابات في عدة أقاليم

وأوضحت الوكالة في بيان أن "خطورة قصوى" تهدد غابات شفشاون وفحص أنجرة وطنجة-أصيلا والمضيق-الفنيدق شمالاً، وتازة شرقاً، داعية السكان إلى توخي الحيطة والحذر، والمصطافين والزوار إلى تجنب أي نشاط قد يؤدي إلى إشعال النيران.

كما سجلت الوكالة "خطورة مرتفعة" في أقاليم الحسيمة والعرائش ووزان وتطوان وإفران شمالاً، وتاونات شرقاً، و"خطورة متوسطة" في بركان ووجدة والدرويش والناظور وصفرو وأزيلال وبني ملال والخنيفرة، إضافة إلى الرباط وسلا والصخيرات تمارة والصويرة وأكادير.

ودعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري للسلطات المحلية عند رصد أي دخان أو سلوك مشبوه قد يؤدي إلى حرائق.

يأتي هذا التحذير بعد يومين من تمكن السلطات المغربية من إخماد حريق ضخم في غابات الدردارة بضواحي شفشاون، التهم نحو 500 هكتار بين 12 و14 أغسطس/آب، وهو الأكبر خلال العام الجاري.

وكانت الأرصاد المغربية قد حذرت الأسبوع الماضي من موجة حر تصل درجاتها إلى 46 درجة في عدة مناطق، متوقعة استمرارها لعدة أيام. ويذكر أن المغرب سجل خلال عام 2024 نحو 382 حريقاً غابوياً أتت على نحو 874 هكتاراً، بانخفاض 82 بالمئة مقارنة بعام 2023، فيما تغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المملكة.