الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت مصر وألمانيا، خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الألماني يوهان فاديفول، خطورة سياسات إسرائيل المتعلقة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، وفق بيان للخارجية المصرية السبت.

مصر وألمانيا تحذران من مخاطر التوسع الاستيطاني

وأشار البيان إلى أن الوزيران ناقشا التداعيات السلبية لهذه السياسات، حيث شدد عبد العاطي على "خطورة أوهام ’إسرائيل الكبرى’ وإنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تقوض فرص التهدئة وتحقيق السلام، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد للتصعيد.

وأوضح البيان أن الوزير المصري أطلع نظيره الألماني على الوضع الإنساني والطبي الكارثي في قطاع غزة، إضافة إلى جهود الوساطة المصرية والقطرية لتسريع المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل موافقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة قرب القدس، فيما يقدر عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بنحو 50 أسيراً، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية تحت ظروف وصفها مراقبون بالسيئة، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.

وأكد البيان المصري على ضرورة إزالة كافة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، الذي يعيش أوضاعًا مأساوية بسبب الإغلاق المستمر للمعابر من قبل إسرائيل منذ مارس 2025، ما فاقم من أزمة الغذاء والخدمات الأساسية في غزة.