 ليبيا .. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، السبت، بدء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية لاختيار 26 مجلساً من بين 63 كان من المقرر أن تشملها هذه المرحلة. وأوضحت المفوضية أن العملية بدأت عند الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي بعد استكمال معظم هذه البلديات لكافة مراحل التأهيل.

وأشار البيان إلى أن الانتخابات في عدد من البلديات الأخرى أُجلت إلى 23 أغسطس/آب 2025، بعد تعرض بعض مكاتب المفوضية لاعتداءات، كان آخرها في الزاوية والعجيلات غرب البلاد، دون تحديد الجهات المتورطة. وأكدت المفوضية أن هذه الاعتداءات تمثل "أجندة قوى الظلام وعدم الاستقرار" التي تهدف إلى تغييب الشعب عن المشاركة في صناعة القرار.

كما توقفت الانتخابات في بلديات أخرى بناءً على "تعليمات إيقاف صادرة عن الأجهزة الأمنية"، دون الإفصاح عن الموعد الجديد لإجرائها.

رغم التحديات، اعتبرت المفوضية أن نسب المشاركة في هذه المرحلة وسابقتها "تبعث على التفاؤل"، داعية المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بحرية وسرية، وعدم التأثر بحملات التضليل أو الإشاعات التي تهدف لنشر السلبية.