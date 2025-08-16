الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مركز معلومات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران مقتل أحد افراد دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة إيرانشهر خلال اشتباك مع مسلحين في المدينة .

إيران: مقتل عنصر أمني في اشتباك مع مسلحين جنوب شرقي البلاد

وأفاد المركز في بيان اليوم السبت أن دورية من قوى الأمن الداخلي خاضت اشتباكا مع مسلحين مخلين بالنظام العام والأمن في مدينة إيرانشهر، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف: "في هذا الاشتباك، الذي وقع مساء الجمعة في ساحة "الشهيد أميني فرد" في مدينة إيرانشهر، لاذ المسلحون بالفرار بعد إصابتهم".

وتابع البيان "كما استشهد في هذا الاشتباك أحد أفراد دورية قوى الأمن الداخلي".

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لأفغانستان وباكستان، مسرحا لاشتباكات دموية بين الحين والآخر بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات المسلحين وقوات الأمن الإيرانية.

وشن مجهولون الشهر الماضي هجوما على مبنى محكمة في في المحافظة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين، والقت إيران المسؤولية عن الهجوم على جيش العدل .