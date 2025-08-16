الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرض آلاف اللاجئين الأفغان ووزراء سابقون في حكومة حزب المحافظين وأفراد في الجيش البريطاني لتسريب بيانات شخصيّة إثر هجوم إلكتروني استهدف متعهدًا خارجيًا للمطارات، وفق مسؤولين بريطانيين.

تسريب بيانات وزراء ولاجئين في بريطانيا

الهجوم استهدف شركة "Inflite"، المتخصصة في تنظيم الرحلات الجوية الحكومية في مطار ستانستيد، وأسفر عن تسريب أسماء وتواريخ ميلاد وأرقام جوازات سفر وأرقام هوية للاجئين ضمن برنامج إعادة التوطين في المملكة المتحدة، إضافة إلى معلومات عن وزراء سابقين وأفراد من القوات المسلحة استخدموا المطار بين يناير ومارس من العام الماضي.



وأكدت وزارة الدفاع البريطانية إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى أكثر من 3,500 شخص متضرر، من بينهم نحو 100 بريطاني، مشددة على أن الحادث لم يُشكل أي تهديد لسلامة الأفراد ولم يُعرّض أي أنظمة حكومية للخطر.



من جهتها، أعلنت شركة "Inflite" اكتشاف التسريب في 10 أغسطس الجاري، مؤكدة تعاونها مع مكتب مفوض المعلومات والسلطات الإلكترونية المختصة، بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والمركز الوطني للأمن السيبراني، للتحقيق واستكمال الإجراءات الأمنية.



وأوضحت الحكومة أن التسريب لم يشمل أي بيانات تخص رئيس الوزراء أو العائلة المالكة، وأنها تتابع الحادث عن كثب لضمان حماية البيانات الشخصية.