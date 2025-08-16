الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة ، أن عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

ارتفاع ضحايا التجويع إلى 251 شهيداً بينهم 108 أطفال

وأضاف أن نحو 40 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية الحاد، مؤكداً أن هناك نحو ألف طفل يعانون من بتر أطرافهم نتيجة نقص الأدوية وسوء التغذية المستمر، مما يعكس حجم الأزمة الصحية الحادة التي يواجهها الأطفال في غزة.

وأكد المسؤول الصحي أن الوضع يتطلب تدخلات عاجلة لتوفير الغذاء والأدوية اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بسوء التغذية .