الرياض - كتبت رنا صلاح - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، من أن نحو مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي والصراع المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية

وقالت الوكالة في منشور على منصة "إكس": "مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة". وأضافت أن النساء والفتيات يُجبرن على تبني استراتيجيات بقاء خطيرة، مثل الخروج للبحث عن الطعام والماء، معرضات لخطر شديد على حياتهن.

ودعت "أونروا" إلى رفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ غزة، حيث تتقاطع المجاعة مع الصراع الدامي.

ويُذكر أن إسرائيل أغلقت منذ 2 مارس الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والمساعدات، بينما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام عدة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أعمال العنف المستمرة منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل 61,827 فلسطينيًا وإصابة 155,275 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة أودت بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال.