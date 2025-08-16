الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي البلدات التي سيطرت عليها روسيا خلال يومين إلى ثلاث.

روسيا تسيطر على 3 بلدات بشرق أوكرانيا

وبحسب البيان، فقد استولت القوات الروسية على بلدة كولوديزي في دونيتسك وبلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أن العمليات تمّت بشكل "نشط وحاسم".

وكانت الوزارة قد أعلنت، الجمعة، سيطرة قوات من لواء البنادق الآلية السادس والثلاثين على بلدة ألكسندروغراد في دونيتسك، مؤكدة أن القوات الروسية اخترقت دفاعات الجيش الأوكراني وتمركزت على مشارف البلدة قبل تدمير نقاط إطلاق النار ومعاقل القوات الأوكرانية.