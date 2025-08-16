الرياض - كتبت رنا صلاح - هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، السبت، قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، وأحرقوا غرفاً زراعية وعدداً من مركبات المزارعين، كما قاموا بتقطيع أشجار زيتون، وفق ما أفاد به رئيس مجلس القرية، أمين أبو عليا، لوكالة الأناضول.

عشرات المستوطنين يحرقون ممتلكات الفلسطينيين في قرية المغير

وأشار أبو عليا إلى أن المستوطنين أغلقوا المدخل الغربي الوحيد للقرية ومنعوا الدخول والخروج، وسط وجود للجيش الإسرائيلي الذي لم يتدخل لوقف الهجوم. وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق هجمات متكررة على أراضي القرية خلال الأيام الأخيرة بهدف الاستيلاء عليها بالقوة ومنع المزارعين من الوصول إليها.

يأتي هذا الهجوم بالتوازي مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 155 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى اعتقال عشرات آلاف الفلسطينيين وترحيل قسري لمئات العائلات، وفق بيانات فلسطينية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 466 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال يوليو الماضي وحده، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وترحيل قسري لتجمعين بدويين يضمّان 50 عائلة.