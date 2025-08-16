الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، بنشوب حريق غابات كبير في قضاء جزين بمحافظة الجنوب، بين بلدتي جزين ونيحا، ما أدى إلى تدمير أشجار حرشية كثيفة.

حريق غابات كبير يضرب جنوب لبنان

وقالت الوكالة إن سرعة الرياح تدفع النيران نحو خراج بلدة نيحا، في حين تعمل فرق الدفاع المدني على احتواء الحريق ومنع تمدده إلى مساحات أكبر.

ولم تُذكر أسباب الحريق حتى الآن، لكن المنطقة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مما ساهم في اندلاع حرائق غابات في عدة مناطق بلبنان ودول عربية أخرى.

ويأتي الحريق في وقت يعيش فيه الجنوب اللبناني توتراً مستمراً نتيجة اختراقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" منذ نوفمبر 2024، والتي تسببت في سقوط 281 قتيلاً و593 جريحاً، كما أدت الغارات السابقة إلى حرائق في الغابات.