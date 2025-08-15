الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، شن هجمات واسعة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مستخدماً روبوتات مفخخة وأحزمة نارية، ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل وتهجير آلاف الفلسطينيين.

حي الزيتون بغزة يتعرض للدمار والتهجير

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن القوات الإسرائيلية نفذت الليلة الماضية و صباح الجمعة عمليات نسف منظمة للمنازل في المناطق الجنوبية للحي، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى أحزمة نارية كثيفة على طول شارع 8 الرئيسي ومناطق متفرقة من حي الصبرة المجاور، ما أدى إلى دمار واسع في الممتلكات.

وقد أسفرت العمليات العسكرية المستمرة منذ خمسة أيام عن سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها كانت داخل منازلها لحظة القصف، دون أي إنذار مسبق، فيما نزح أعداد كبيرة إلى مناطق وسط وغرب غزة، بينما بقي آخرون عالقين في مناطق خطرة يصعب وصول فرق الإسعاف إليها.

ووصف متحدث بلدية غزة حسني مهنا الوضع في الحي بأنه "كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيراً إلى نزوح جماعي واسع تحت وابل القصف، وعمليات نسف وتدمير منهجية باستخدام روبوتات متفجرة وجرافات عسكرية لتسوية ما تبقى من المباني، ما خلف مساحات شاسعة مدمرة وخالية من الحياة.

وأكد مهنا أن ما يجري في حي الزيتون يرقى إلى مستوى جريمة حرب وفق القانون الدولي، في ظل مخطط إسرائيلي لمحو الأحياء السكنية بالكامل.

وأوضح متحدث الدفاع المدني محمود بصل أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 300 منزل مأهول، ومنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا، ما فاقم الأزمة الإنسانية في الحي.

وتأتي هذه العمليات بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، تشمل تهجير سكان المدينة وطواقمها نحو الجنوب، ومن ثم التوغل في التجمعات السكنية ومخيمات اللاجئين وسط القطاع. وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، مقابل أكثر من 10 آلاف فلسطيني في سجونها يعانون التعذيب والإهمال الطبي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ما أسفر عن سقوط 61,776 قتيلاً و154,906 مصابين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.