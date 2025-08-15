الرياض - كتبت رنا صلاح - شارك آلاف المواطنين في المغرب واليمن، الجمعة، في وقفات ومظاهرات تضامنية مع قطاع غزة، احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية التي يصفها الفلسطينيون بـ"إبادة جماعية" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في المغرب، نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وقفات في مدن عدة، بينها أكادير، الحسيمة، تطوان، فاس، الدار البيضاء، وجدة وأحفير، تحت شعار: "لا للتقتيل والتجويع وقتل الصحفيين"، وذلك للأسبوع الـ89 على التوالي.

آلاف المغاربة واليمنيين يتظاهرون رفضًا لتجويع الفلسطينيين

وردد المشاركون هتافات داعمة للصمود الفلسطيني، وانتقدوا تصريحات تل أبيب حول مخططاتها في القطاع، ورفعوا صور الصحفي الفلسطيني أنس الشريف الذي قتل مع زملائه في قصف إسرائيلي قرب مستشفى الشفاء بغزة الأسبوع الماضي، ولافتات كتب عليها: "فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة".

وفي اليمن، تظاهر عشرات الآلاف في أكثر من ألف ساحة بـ15 محافظة أبرزها صنعاء، إب، حجة والحديدة، تحت شعار: "مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث مؤامرات"، استجابة لدعوة زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ولجانهم أكدت "ثبات الموقف اليمني مع غزة وفلسطين، ومواصلة الدعم والمساندة والدفاع عن المقدسات"، مع رفض صريح لـ"مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق ما يُعرف بـ’إسرائيل الكبرى’".

وتشهد غزة منذ 7 أكتوبر حملة إبادة جماعية بدعم أمريكي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، أسفرت حتى الآن عن سقوط 61 ألفًا و827 قتيلاً و155 ألفًا و275 مصابًا، بينهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، بالإضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح 240 شخصًا.