الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا مصطفى البكور، محافظ السويداء السورية، الجمعة، إلى الصلح بين العشائر وأهالي المحافظة، مؤكداً أهمية تغليب لغة العقل والحوار لضمان وحدة الصف وحماية النسيج الوطني من الخلافات والفرقة.

ونشر بيان للمحافظ على قناة محافظة السويداء في منصة تلغرام، شدد فيه على "أهمية السعي الجاد لإصلاح ذات البين وتأليف القلوب بين العشائر، بما يعكس المصلحة العامة ويُعلي من شأن التعاون والتآخي بين مكونات المجتمع".

محافظ السويداء يدعو للصلح وتغليب العقل

وأشار البكور إلى "دور الوجهاء والعقلاء في تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات، بما يجسد روح المسؤولية المشتركة ويعزز مجتمعاً متماسكاً وآمناً"، مضيفاً أن "السلم الأهلي ليس خياراً بل ضرورة وطنية وأخلاقية، وهو حجر الأساس لأي مشروع تنموي أو إصلاحي".

ودعا المحافظ جميع الأطراف إلى الانفتاح على مبادرات الصلح والتفاعل الإيجابي مع جهود الإصلاح، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة التسامح وبناء جسور الثقة بين أبناء المحافظة، مهما اختلفت انتماءاتهم.

وجاءت تصريحات البكور في ظل استمرار وقف إطلاق النار منذ 19 يوليو الماضي، عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية في السويداء، أسفرت عن سقوط مئات القتلى.