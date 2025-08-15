الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئات إدارة الكوارث في باكستان، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول إلى 160 قتيلًا خلال 24 ساعة، في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية دموية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في باكستان إلى 160 قتيلًا

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن معظم حالات الوفاة سُجلت في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، التي تعرضت لأمطار غزيرة وسيول جارفة، فيما لقي سبعة أشخاص حتفهم في شطر كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية، نتيجة الظروف الجوية القاسية التي اجتاحت المنطقة.

وتواجه باكستان موجة عنيفة من الأمطار والسيول، تسببت في دمار واسع النطاق في المناطق الجبلية، وأثرت بشكل كبير على البنية التحتية والسكان المحليين.

وتعمل فرق الطوارئ والإنقاذ على مواجهة آثار الكارثة، وسط تحذيرات من استمرار سوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع عدد الضحايا وتفاقم الأضرار.