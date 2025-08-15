الرياض - كتبت رنا صلاح - قبل ساعات من قمة ألاسكا التي ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد ترمب في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" أن اللقاء سيكون بمثابة اجتماع للتقييم وجس النبض، مشيرًا إلى أن أولويته القصوى ستكون بحث إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

تصريحات ترمب قبل لقائه المرتقب مع بوتين

وأوضح ترمب أن إبرام صفقة مع بوتين ليس من مسؤوليته، لكنه يعتقد أن الرئيس الروسي قادر على تحقيق السلام. ووصف ترمب أجواء القمة بأنها تنطوي على "مخاطر عالية".

من جانبها، أعلنت البيت الأبيض أن وفدًا يضم 16 مسؤولًا سيرافق الرئيس ترمب إلى قمة ألاسكا، من بينهم وزراء الخارجية والخزانة والتجارة.