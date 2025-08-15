الرياض - كتبت رنا صلاح - احتشد نحو 140 شخصاً في تقاطع مزدحم بمدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا الأميركية مساء الخميس، للتعبير عن احتجاجهم عشية الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

مظاهرة في ألاسكا رفضاً لاجتماع ترمب وبوتين

ورفع المتظاهرون الأعلام الأوكرانية والأميركية، وحملوا لافتات تعبر عن تضامنهم مع أوكرانيا، فيما أطلق عدد من سائقي السيارات المارة أبواقهم تأييداً للمحتجين.

وقالت كريستي ويلر، إحدى المشاركات في المظاهرة، إن ما يجري غير منطقي بالنسبة لهم، متسائلة عن سبب غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن القمة المقررة يوم الجمعة، مؤكدة على أهمية أن يعرف العالم أن ألاسكا لا توافق على هذا الاجتماع أو الأطراف المشاركة فيه.

وأضافت ويلر: «إن الرئيس زيلينسكي ليس هنا. يجب أن يكون هنا. هذا غير منطقي بالنسبة لنا».

ومن جانبها، عبّرت سوزان سول، إحدى المشاركات أيضاً، عن قلقها الشديد، قائلة إن الحضور يشعرون بالتعاطف العميق مع أوكرانيا، وبالغضب لأن ترمب لا يزال رئيساً للولايات المتحدة.