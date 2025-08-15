الرياض - كتبت رنا صلاح - أدانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مكاتبها في منطقتي الساحل الغربي والزاوية فجر اليوم، معتبرة هذه الحادثة اعتداءً صارخاً على الإرادة الشعبية ومحاولة لنسف المسار الديمقراطي برمته.

المفوضية الليبية تدين إحراق مكاتب انتخابية وتطالب بمحاسبة الجناة

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن المفوضية، تعرض مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي لعملية إحراق متعمد أدت إلى تدمير المبنى بالكامل، فيما تعرض مكتب الزاوية لهجوم مماثل أسفر عن إحراق المخزن الرئيسي الذي يضم مستلزمات الاقتراع وقاعة التدريب المخصصة لإعداد الكوادر الانتخابية، الأمر الذي يشكل ضربة موجعة للتحضيرات الجارية للعملية الانتخابية.



وأكدت المفوضية أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل خرقاً فاضحاً للقوانين والأنظمة، وتستهدف عرقلة السير الطبيعي للعملية الديمقراطية، مشددة على إصرارها في المضي قدماً بأداء مهامها الوطنية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي.



وطالبت المفوضية الجهات الأمنية المختصة بتحريك التحقيقات العاجلة والملاحقة القضائية للجناة، إضافة إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الانتخابية في كافة أنحاء البلاد، معربة عن أملها في تضافر الجهود الرسمية والشعبية لحماية الإرادة الشعبية.



كما جددت المفوضية دعوتها لكافة القوى السياسية والفاعلين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات تعطيل المسار الديمقراطي، مؤكدة أن حماية الانتخابات وصون إرادة الناخبين واجب وطني مقدس يتطلب تعاون الجميع.