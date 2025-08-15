الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت العاصمة الصربية بلغراد ليلة الخميس مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن، ما أسفر عن إصابة أكثر من 40 من عناصر الشرطة واعتقال العشرات، في تطور وصف بأنه تصعيد خطير للاحتجاجات المستمرة في البلاد.

تصاعد الاحتجاجات في صربيا وإصابة العشرات من الشرطة

وأعلن وزير الداخلية الصربي، إيفيكا داتشيتش، صباح الجمعة، أن الإصابات شملت حالات خطيرة تسببت بكسور في الأذرع والأرجل، مؤكداً اعتقال 37 متظاهراً على خلفية أعمال الشغب.

واندلعت المواجهات في قلب العاصمة عندما حاول المحتجون الوصول إلى مبانٍ حكومية، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريقهم، فيما أظهرت مقاطع مصورة مشاهد كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب المنتشرة في شوارع بلغراد.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت ليل الأربعاء من مدينتي فرباس وباتشكا بالانكا، مطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، على خلفية حادثة مأساوية وقعت في الأول من نوفمبر 2024، عندما انهار سقف مظلة بمحطة قطارات مدينة نوفي ساد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، وأثار اتهامات بالفساد والإهمال الحكومي.

وأجج الغضب الشعبي إعلان السلطات في الأول من أغسطس الجاري اعتقال 12 شخصاً على ذمة القضية، بينهم وزير البناء السابق توميسلاف موميروفيتش وخلفه غوران فيسيتش، ما دفع الآلاف للخروج مجدداً إلى الشوارع.

وفي ظل استمرار الغضب الشعبي، تبنت الحكومة الصربية رواية "المؤامرة الخارجية"، حيث صرح وزير الداخلية بأن الاحتجاجات "منظمة من قبل أجهزة استخبارات غربية" وفق سيناريو ما يعرف بـ"الثورات الملونة"، بينما اتهم الرئيس ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي بتحريض وتمويل المشاعر المناهضة للحكومة بين الشباب الصربي.

وتعيش البلاد حالة من التوتر الشديد، مع دعوات المعارضة لمواصلة الاحتجاجات، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار السياسي.