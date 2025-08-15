الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ679، وسط استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ومجازر في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى منذ فجر اليوم الجمعة.

غزة تدخل يومها الـ679 وسط تصعيد الاحتلال

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء عدد من الشهداء، بينهم مدنيون كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، جراء قصف وإطلاق نار في عدة محاور.

وفي خان يونس جنوب القطاع، شهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً كبيراً، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية باستخدام المتفجرات والروبوتات المفخخة، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات المتمركزة في وسط وشمال غرب المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مربع "أبو شريعة" في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، فيما استهدفت الطائرات خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات بحي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وفي دير البلح وسط القطاع، أعلن عن استشهاد الطفل علي همام حسن (4 أعوام) متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام في قصف استهدف منزل عائلته.

وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن جهات رسمية وأممية، ارتفع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 227 شهيداً، بينهم 103 أطفال، فيما استشهد 1,590 من الطواقم الطبية، و115 من فرق الدفاع المدني، و220 صحفياً، و754 من أفراد الشرطة وعناصر تأمين المساعدات.

كما ارتكب الاحتلال أكثر من 15 ألف مجزرة، أدت إلى إبادة نحو 2,500 عائلة بالكامل من السجل المدني، فيما دُمر أكثر من 88% من مباني القطاع، بما في ذلك 149 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و828 مسجداً، و19 مقبرة، مع خسائر مادية مباشرة تتجاوز 62 مليار دولار.