الرياض - كتبت رنا صلاح - أعربت الحكومة الألمانية، الجمعة، عن رفضها القاطع لخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض بشكل خطير جهود حل الدولتين.

ألمانيا ترفض خطط الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية

وجاء الموقف الألماني عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الخميس، عن الدفع بخطط لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة المعروفة بـ"E1"، وهي منطقة استراتيجية وحساسة تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم".



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان من برلين، إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مضيفاً أن هذه الخطط تعقد فرص التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه وإنهاء الاحتلال للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية.



وطالبت برلين سلطات الاحتلال بوقف فوري لبناء المستوطنات، مجددة التأكيد على أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 إلا إذا تم الاتفاق عليها بين الطرفين، معلنة رفضها الواضح لأي خطط ضم من قبل الاحتلال.



وحذر خبراء ومراقبون من أن البناء في منطقة "E1" سيؤدي فعلياً إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، شمالي وجنوبي، مما يلغي أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.



وكان سموتريتش قد صعّد من تصريحاته، معلناً أن الاحتلال سيقوم بضم الضفة الغربية بالكامل في حال اعترف المجتمع الدولي رسمياً بدولة فلسطين الشهر المقبل.