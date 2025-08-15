الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الجمعة، بقصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة.

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة

وذكرت "وفا" أن 3 استشهدوا بينهم طفل جراء قصف الاحتلال مجموعة من الأشخاص في محيط دوار الاتصالات غرب مدينة رفح.



كما استشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة، إضافة إلى إصابة برصاص الاحتلال في مدينة أصداء شمال غربي خان يونس.



ونفذ جيش الاحتلال 5 عمليات نسف لمبان في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما شنت طائرة الاحتلال الحربية غارة على غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023 إلى 61,776 شهيدا و154,906 مصابين.