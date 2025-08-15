الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت حركة "فتح"، الجمعة، بياناً شديد اللهجة تعقيباً على مقطع فيديو أظهر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، وهو يقتحم زنزانة القيادي مروان البرغوثي ويوجه له تهديدات مباشرة.'

فتح تحمل الاحتلال مسؤولية حياة البرغوثي

وحملت الحركة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة البرغوثي، عضو لجنتها المركزية، مؤكدة أن "تهديدات الاحتلال لن تنال من عزيمته وصموده".

واعتبرت "فتح" سلوك بن غفير انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والتشريعات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حقوق الأسرى، مشيرة إلى أن ما جرى يندرج ضمن "إجراءات قمعية ممنهجة" تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات بقيادة وزير "متطرف موصوم دولياً بالفاشية والإجرام".

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، الوزير المتطرف بن غفير يدخل زنزانة البرغوثي برفقة حراس ويتحدث إليه بلهجة تهديدية، في خطوة وصفت بأنها استفزاز خطير واستعراض للقوة.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ"انتهاكات منظومة الاحتلال الاستعمارية تجاه الأسرى"، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل ضرباً للقانون الدولي وكافة الاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة.