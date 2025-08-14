الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني ورداً على ما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد

وأفادت القوات المسلحة في بيانها أن العملية حققت أهدافها بنجاح، متسببة في هروب أعداد كبيرة من السكان إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت أنها تتابع التطورات الميدانية في غزة وتثق بقدرة الفصائل الفلسطينية على إفشال ما وصفته بخطط الاحتلال لاحتلال القطاع وتهجير سكانه، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم الدعم والعمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.



واستذكرت القوات المسلحة اليمنية عمليات سابقة للفصائل الفلسطينية التي نجحت في التصدي للهجمات الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستبقى إلى جانب الفلسطينيين بكل الإمكانيات المتاحة حتى تحقيق النصر.



وجاء البيان مختتماً بالتأكيد على الموقف الثابت لليمن في دعم القضية الفلسطينية، معتبراً النصر هدفاً مشتركاً لكل أحرار الأمة