الرياض - كتبت رنا صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية الشقيقة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

مصر تدين تصريحات بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم بإيضاحات حول ذلك، في ظل ما يعكسه من إثارة لعدم الاستقرار، وتوجيه رفض لتبني خيار السلام في المنطقة، والإصرار على التصعيد، وهو ما يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.



وأكدت مصر أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات، وإنهاء الحرب على غزة، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، والقرارات الدولية ذات الصلة.