الرياض - كتبت رنا صلاح - زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، أنها أحبطت ما وصفته بـ"شبهة محاولة تنفيذ عملية طعن" عند حاجز قلنديا العسكري، الفاصل بين مدينتي القدس ورام الله.

الاحتلال يزعم إحباط محاولة طعن بقلنديا

ووفق بيان لشرطة الاحتلال، فإن قواتها المتمركزة عند المعبر اشتبهت في شاب فلسطيني من سكان قطاع غزة، بعد أن استل سكيناً وتوجه نحوهم، حيث تمت السيطرة عليه فوراً دون وقوع إصابات بين عناصرها.



وأظهرت مقاطع فيديو أولية من الموقع حالة استنفار أمني، رافقها إغلاق الحاجز أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين، ما أدى إلى ازدحام مروري شديد.



وأكدت شرطة الاحتلال أن الشاب جرى اعتقاله ونقله للتحقيق.