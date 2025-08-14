أكثر من 14800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبر ييسوس، إن أكثر من 14800 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى رعاية طبية منقذة للحياة غير متوفرة في القطاع.

أكثر من 14800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجل

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، دعا غيبر ييسوس في بيان عبر صفحته على منصة "إكس"، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إلى إعادة تفعيل مسارات التحويل الطبي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قبل فوات الأوان.



وأشار إلى أن المنظمة دعت، أمس الأربعاء، إلى إجلاء 32 طفلا و6 مرضى بالغين من قطاع غزة، إلى جانب 99 من مرافقيهم، مبينا أنه تم إجلاء 25 طفلا و6 بالغين إلى إيطاليا، و5 أطفال إلى بلجيكا، وطفلين إلى تركيا.



وأعرب عن شكره للمفوضية الأوروبية ولجميع الحكومات التي أبدت تضامنها مع مرضى غزة في الحالات الحرجة، من خلال توفير رعاية طبية متخصصة لهم.