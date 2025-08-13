الرياض - كتبت رنا صلاح - أعربت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان، عن أملها في أن يُمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جائزة نوبل للسلام، مؤكدة تطلعها إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

وزيرة الخارجية الفلسطينية تكشف رؤيتها لمرحلة ما بعد غزة

وشددت أغابكيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا بد من وجود حكومة واحدة وسلاح موحد، مع ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولية القطاع بدعم عربي ودولي.

وكشفت الوزيرة عن وجود رؤية فلسطينية متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، موضحة أن حركة حماس لن يكون لها دور في حكم القطاع بعد انتهاء القتال، وأن عليها تسليم سلاحها لقوات الأمن الفلسطينية، قائلة: "لا نريد دولة فلسطينية مسلحة".

وأكدت أن إدارة غزة يجب أن تُسند إلى طاقم موثوق يتولى تلبية جميع احتياجات القطاع، مشيرة إلى أن اللجنة المكلفة بالإدارة ينبغي أن تكون منبثقة عن دولة فلسطين، ويرأسها وزير فلسطيني يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، ويعاونه فريق من أبناء القطاع والضفة الغربية.

وختمت أغابكيان بالتأكيد على أن اتساع رقعة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمنح جهودها زخما سياسيا متزايدا .