الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مصدر مصري مطلع إن وفدا من حركة حماس الفلسطينية التقى اليوم الأربعاء، برئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع وفد حماس جهود التهدئة في غزة

وأوضح المصدر، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، أن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، كما ثمنت الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبناء القطاع، وفق تصريحات المصدر.

وأكد المصدر المصري أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدا لإنهاء الحرب.

وأمس، أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة "بدعوة مصرية كريمة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى".

وأفاد طاهر النونو، القيادي في حماس، أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي تبدأ الأربعاء وتركز على وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها.

وأشاد النونو، وفق بيان الحركة، بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.