الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الأربعاء، في بيان مشترك، عن اغتيال القيادي في حركة حماس عبد الله سعيد، في غارة جوية استهدفته في السابع من أغسطس/آب الجاري.

جيش الاحتلال والشاباك يعلنان اغتيال قيادي بحماس

ووفق البيان، فإن عبد الله سعيد كان يشغل منصب نائب قائد سرية في وحدة "النخبة" التابعة لكتيبة جباليا الوسطى، وقد تسلل إلى الأراضي المحتلة خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشارك في الهجوم على وحدة التنسيق والارتباط في منطقة إيرز.

وأضاف البيان أن سعيد شارك أيضًا في عملية احتجاز رون شيرمان ونيك بايزر وتامير نمرودي، كما نفذ هجمات ضد قوات الاحتلال في المنطقة خلال الحرب. وأكد جيش الاحتلال والشاباك في ختام بيانهما، أنهما سيواصلان العمل ضد كل من شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.