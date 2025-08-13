الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الوسيط الأمريكي غير الرسمي في المحادثات بين حركة حماس وإسرائيل، بشار بحبح، إنه حصل على معلومات تفيد بأن الحركة مستعدة للمضي قدماً نحو إبرام صفقة، سواء كانت شاملة أو جزئية.

حماس تبدي استعدادها لإبرام صفقة مع إسرائيل

وأوضح بحبح، في تصريح مصور، أنه تلقى مؤخراً مؤشرات إيجابية هي الأولى منذ عدة أسابيع، جعلته يشعر بمزيد من الأمل بشأن إمكانية استئناف المفاوضات المتوقفة، قائلاً: "لقد أبلغت للتو أن حركة حماس مستعدة للمضي قدماً إما باتفاق جزئي أو اتفاق شامل". وأضاف: "أتلقى اليوم مؤشرات على وجود اهتمام باستئناف هذه المفاوضات".



ووفقاً لمصادر مقربة من حركة حماس لموقع "واينت"، فإن وفد الحركة وصل إلى مصر قبل يومين لبحث التطورات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية، في ظل تهديدات إسرائيلية باحتلال مدينة غزة وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها.



ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في المنطقة مع تبادل الاتهامات بين حماس وتل أبيب، وسط دعوات دولية متزايدة لاستئناف الحوار بين الأطراف المعنية.