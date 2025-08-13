الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الرئاسة الفلسطينية تمسكها بتحمل المسؤولية الوطنية والسياسية في إدارة شؤون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المدمرة التي يشهدها القطاع، محذرة من أن رفض إسرائيل لدور السلطة الفلسطينية في غزة سيؤدي إلى مزيد من الفوضى.

الرئاسة الفلسطينية : رفض إسرائيل لدورنا في غزة سيشعل الفوضى

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في حوار مع موقع إرم نيوز على أن الإعلانات الأوروبية والبريطانية بِنيّتها الاعتراف بدولة فلسطين ستعطي مزيدا من الزخم لإطلاق مسار سياسي شامل يهدف إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإلزام إسرائيل بالمرجعيات الدولية.