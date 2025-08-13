الرياض - كتبت رنا صلاح - علق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على جدل تمديد اتفاقية استيراد الغاز مع شركة نيو ميد، أن الاتفاقية منذ 2019.

مصر ترد على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل

وقال خلال مؤتمر صحفي: "اتقال أن الاتفاقية ممكن تؤثر على مواقف مصر السياسية.. وهنا حابب أقول الاتفاقية من 2019 والأحداث في فلسطين منذ عامين، وبالتالي موقف مصر ثابت ولا تؤثر على مواقف مصر السياسية التي لولاها ولولا مواقفها الثابتة.. لا أحد يعرف كيف ستكون الأوضاع، مؤكدا: "موقف مصر ثابث ولم ولن يتأثر".



يذكر أن، عدلت مصر صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي لزيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب بإيرادات متوقعة 35 مليار دولار، وزيادة مدة فترة التوريد حتى عام 2040، وفق بيان لشركة نيوميد. وقال خبراء بقطاع البترول في مصر إن ذلك يلبي احتياجات البلاد المتزايدة من الغاز الطبيعي ويستفيد من انخفاض تكلفة استيراد الغاز الإسرائيلي.



وحسب بيان لشركة نيو ميد إنرجي لبورصة تل أبيب، التي تمتلك حقل ليفياثان بحصة 45.34%، بالشراكة مع شركة شيفرون الأمريكية بحصة 39.66%، وشركة ريشيو بحصة 15%، فإن ملاك الحقل وقعوا اتفاقية لتعديل تصدير الغاز إلى مصر من خلال شركة بلو أوشن إنرجي (المشتري). وضمت أبرز بنود التعديل زيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب.



وستتم الزيادة عبر مرحلتين الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب تدخل حيز التنفيذ فورًا، وتشهد هذه المرحلة زيادة الكمية الموردة من 450 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعب، والثانية بمقدار 110 مليارات متر مكعب مشروطة بتنفيذ استثمارات توسعة حقل ليفياثان وتوقيع اتفاقية نقل غاز عبر خط أنابيب نيتسانا، لزيادة الإمدادت اليومية إلى ما بين 1.15-1.25 مليار قدم مكعب.