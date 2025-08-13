الرياض - كتبت رنا صلاح - أوقفت السلطات الفرنسية مراقب حركة جوية في مطار باريس شارل ديغول عن العمل، بعد قيامه ببث عبارة "فلسطين حرة" إلى طاقم طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية عقب إقلاعها مساء الإثنين، في خرق واضح لبروتوكولات الطيران الدولية التي تنص على استخدام ترددات الراديو فقط للرسائل الضرورية المتعلقة بحركة الطيران والسلامة الجوية، وتحظر المحادثات غير العملياتية مع الطيارين.

إيقاف مراقب فرنسي لبثه فلسطين حرة لطائرة إسرائيلية

وأعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت تعليق عمل المراقب المسؤول عن البث غير المصرح به، واصفًا التصرف بأنه غير مهني ويشكل انتهاكًا صارخًا للإجراءات المعتمدة في مجال الطيران. من جهتها، أدانت شركة "إلعال" الحادث، محذرة من أن أي انحراف عن الإجراءات القياسية قد يؤدي إلى كوارث أثناء الإقلاع، وأكدت أنها تتواصل مع سلطة الطيران المدني التابعة للاحتلال الإسرائيلي ومع الجهات الفرنسية لمعالجة الحادث.



ويأتي هذا التطور في ظل توترات متصاعدة بين باريس وتل أبيب، حيث شهدت الأشهر الماضية عدة مواجهات، منها توقف تجديد تأشيرات أمن "إلعال" في فرنسا، وتخريب مكاتب الشركة في باريس، بالإضافة إلى إغلاق جناح الاحتلال الإسرائيلي في معرض باريس الجوي.