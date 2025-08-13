الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" ومنظمة "كير" كمنظمات إرهابية، مشيراً إلى أن الوزارة تجهز الأدلة القانونية اللازمة لتجنب الطعون القضائية المحتملة على هذا القرار.

واشنطن تمضي لتصنيف الإخوان وكير إرهابية

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الإرهابية" في المنطقة.



وفي سياق حديثه عن الحرب في غزة، أكد روبيو أن النزاع لن ينتهي إلا بزوال حركة حماس كتهديد عسكري، متهماً إياها باستخدام المدنيين كدروع بشرية، ومحملاً إياها مسؤولية اندلاع الحرب بهجومها في السابع من أكتوبر.

وأضاف أن "حماس لن تتخلى عن سلاحها طواعية، وطالما بقيت، فلن يتحقق السلام في غزة".



أما بشأن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، فقد وصفه روبيو بأنه "خطوة رمزية بلا معنى"، مشدداً على أن مستقبل المنطقة لن يُحسم عبر الأمم المتحدة، بل من خلال السيطرة على الأرض والقضاء على ما وصفها بـ"المنظمات الإرهابية" التي تحكم المناطق الفلسطينية. ودعا إلى إزالة جميع الجماعات التي تستهدف إسرائيل وتسعى لتدميرها، معتبراً أن ذلك هو جوهر القضية.