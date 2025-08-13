الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصول وفد قيادي برئاسة الدكتور خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بدعوة رسمية من الجانب المصري، لإجراء محادثات حول آخر التطورات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، والأوضاع في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى.

وفد حماس يبحث وقف الحرب في القاهرة

وأوضح القيادي في الحركة طاهر النونو، المتواجد في القاهرة، أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات الرسمية التي ستنطلق يوم الأربعاء، وتركز على سبل وقف الحرب على غزة، إدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة السكان في القطاع. كما تشمل المحادثات مناقشة العلاقات الفلسطينية الداخلية بهدف الوصول إلى توافقات وطنية حول القضايا السياسية، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها.

وأشاد النونو بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن العلاقات بين الجانبين ثابتة وقوية، وأن التعاون المشترك مستمر في مختلف الملفات.