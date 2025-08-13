الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد 53 فلسطينيا، بينهم 15 من منتظري المساعدات، وأصيب آخرون، الثلاثاء، في سلسلة هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة منذ 22 شهرا، بحسب ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

إسرائيل تقتل 53 فلسطينيا في غزة

الهجمات استهدفت منازل في مدينة غزة، وخياما تؤوي نازحين غربا، إضافة إلى تجمعات لمنتظري المساعدات في جنوب ووسط القطاع. وفي أحدث الغارات، قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين شرق دير البلح، فيما قتل 49 آخرون في هجمات متفرقة.

في حي الشيخ رضوان شمال غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب أكثر من 50 آخرين في قصف استهدف سوقا شعبيا. كما قتل فلسطينيان من منتظري المساعدات قرب نقطة زكيم شمال غرب القطاع، واستشهد 6 آخرون في قصفين منفصلين استهدفا سوق المغربي ومفترق العباس بمدينة غزة.

وفي حي الزيتون، استشهد 8 فلسطينيين في قصفين استهدفا منزلي عائلتي الحصري والنديم، فيما فقد آخرون. كما استشهد فلسطيني وفُقد آخرون في قصف منزل لعائلة سلمي جنوب المدينة، واستُهدِف سطح منزل لعائلة الهبيل بقذيفة دون تسجيل إصابات.

وفي غارتين على مدينة غزة، استشهد 7 فلسطينيين، بينهم 4 في قصف شقة بمنطقة الصحابة، و3 قرب بركة الشيخ رضوان. كما استشهد فلسطينيان في قصف مركبة مدنية شرق المحافظة الوسطى، و5 آخرون بينهم طفل قرب محور نتساريم أثناء انتظارهم مساعدات أمريكية ـ إسرائيلية، ما أدى أيضاً إلى إصابة 11.

منذ 27 مايو/ أيار، بدأت إسرائيل توزيع مساعدات عبر جهة مدعومة أمريكيا تُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي آلية مرفوضة أمميا. ومنذ بدء هذه الخطة، استشهد 1807 فلسطينيين وأصيب 13,021 آخرون نتيجة إطلاق النار على منتظري المساعدات، وفق وزارة الصحة بغزة.

جنوبا، استشهد 7 فلسطينيين في غارتين على منطقة المواصي والصناعة غرب خان يونس، واستشهد 5 آخرون بينهم أب وأم وطفلاهما في قصف خيمة للنازحين بمنطقة المجايدة. كما قتل 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات قرب مركز توزيع جنوبي خان يونس.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، تنفيذ إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتهجير، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية. وقد خلفت هذه الحرب حتى الآن 61,499 شهيدا، و153,575 مصابا، وأكثر من 9,000 مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم أطفال.