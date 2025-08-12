الرياض - كتبت رنا صلاح - تعيش أوروبا، اليوم الثلاثاء، تحت تأثير موجة حر خانقة، ترافقت مع حرائق واسعة النطاق تغذيها القبة الحرارية والاحترار المناخي، خصوصًا في إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول البلقان.

أوروبا تختنق بحرائق وموجة حر غير مسبوقة

في إسبانيا، أودى حريق ضخم شمال مدريد بحياة رجل بعد إصابته بحروق شديدة، وأتى على أكثر من ألف هكتار من الأراضي. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حذر من "خطر شديد" جراء حرائق الغابات، فيما اضطر آلاف السكان للمبيت خارج منازلهم نتيجة عمليات الإجلاء. وفي الأندلس، نجحت فرق الإطفاء في تفادي كارثة قرب مدينة تاريفا بعد أن اقتربت ألسنة اللهب من الأحياء السكنية، بينما ما زالت حرائق عدة مشتعلة في مناطق أخرى مثل قشتالة وليون وسامورا.

فرنسا رفعت حالة التأهب القصوى في 14 مقاطعة، مع شكاوى السكان من الأجواء الخانقة ودرجات الحرارة المرتفعة. خبراء الأرصاد أكدوا أن القبة الحرارية الناتجة عن التغير المناخي تزيد من وتيرة موجات الحر وشدتها، مشيرين إلى أن نصف القارة، خصوصًا حوض المتوسط، يواجه ظروفًا مثالية لاندلاع الحرائق بفعل الجفاف المستمر منذ أشهر.

في البرتغال، تكافح فرق الإطفاء ثلاثة حرائق كبرى، أحدها في ترانكوسو بمشاركة مئات العناصر والطائرات، وسط مخاوف من وصول الحرارة في الجنوب إلى 44 درجة مئوية. إيطاليا بدورها رفعت التحذير لأعلى مستوى في 11 مدينة بينها روما وميلانو وتورينو، بينما شهدت منطقة جبل فيزوف انفراجًا نسبيًا بعد تقدم عمليات احتواء الحريق هناك.

دول البلقان لم تسلم هي الأخرى، إذ سجلت ألبانيا ومونتينيغرو وكرواتيا حرائق نشطة، بينما سجلت كوسوفو في يوليو الماضي أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 42.4 مئوية.

تفاقم هذا المشهد المناخي الحاد يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوروبا في ظل تغيّر المناخ، مع تصاعد المخاطر على الأمن البيئي والموارد المائية في القارة .