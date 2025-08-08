الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء الذين هم في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية خارج غزة.

الصحة العالمية تدعو لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المرضى إلى خارج غزة

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي في جنيف، الليلة الماضية، إن "الناس يموتون ليس فقط بسبب الجوع والمرض، ولكن أيضا في البحث اليائس عن الطعام"، مشيرا إلى أن "أكثر من 1600 شخص قتلوا وما يقرب من 12 ألف أصيبوا أثناء محاولتهم جمع الطعام من مواقع التوزيع منذ 27 أيار الماضي"، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.



وتابع، "إن الناس في غزة لديهم وصول محدود إلى الخدمات الأساسية، ويواجهون نزوحا متكررا، ويعانون حاليا من حصار إمدادات الغذاء".



وأضاف أن "سوء التغذية منتشر والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع"، مضيفا أنه "تم تحديد ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد في تموز وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق".



وفي ظل الاكتظاظ وتدهور ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة، تستمر الأمراض في الانتشار، مما يؤثر بشدة على أصغر الأطفال، وفقا لقوله.



وقال تيدروس، إنه "منذ تشرين الأول 2023، ساعدت منظمة الصحة العالمية في إجلاء 7522 مريضا من غزة، ومع ذلك، لا يزال أكثر من 14 ألفا و800 مريض في غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة".



وحث المزيد من الدول على "التقدم لقبول المرضى وتسريع عمليات الإجلاء الطبي من خلال جميع الوسائل الممكنة".