الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي 10 أشخاص حتفهم وفقد 33 آخرون جراء الأمطار الغزيرة المستمرة التي تسببت في فيضانات مفاجئة شمال غرب الصين.

الصين: 10 قتلى و33 مفقودا جراء الفيضانات

وأفادت قناة (سي سي تي في) الرسمية الصينية، "بأنه منذ أمس الخميس وحتى اليوم، لقي 10 أشخاص حتفهم وفقد 33 آخرون".

وأضافت القناة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر ببذل "أقصى الجهود" لإنقاذ المفقودين.



وتعد الكوارث الطبيعية أمرا شائعا في جميع أنحاء الصين، وخاصة في فصل الصيف عندما تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة بينما تعاني مناطق أخرى من حر شديد.