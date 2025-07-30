الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدًا أن تل أبيب تمارس ضغوطًا كبيرة على الحركة لتحقيق ذلك.

كاتس يحذر : حماس ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا

وفي تصريحات له، حذر كاتس من أن حماس ستدفع "ثمنًا باهظًا جدًا" إذا لم تفرج عن المحتجزين قريبًا.

وأضاف كاتس أن إعلانات بعض الزعماء الدوليين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بدولة فلسطين، تقدم دعمًا لحركة حماس وتعزز موقفها في المفاوضات.

كما أكد أن هذه التصريحات قد تسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيد مساعي إطلاق سراح المحتجزين .