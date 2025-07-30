الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده ستشرع اعتبارًا من الثاني من شهر آب الجاري بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي المنقول من أذربيجان، وذلك عبر خط أنابيب "كيليس" التركي، في خطوة تهدف إلى دعم جهود توليد الكهرباء وتحسين الظروف المعيشية داخل البلاد.

تركيا تبدأ توريد الغاز لسوريا مطلع آب

وقال بيرقدار، في تصريحات أوردتها وكالة "الأناضول" التركية، إن كمية الغاز التي سيتم توريدها تُقدّر بستة ملايين متر مكعب، متوقعًا أن تُسهم هذه الكمية في إنتاج نحو 1200 ميغاواط من الكهرباء، بما يعادل رفع عدد ساعات توفر الكهرباء للسكان من 3–4 ساعات يوميًا إلى نحو 10 ساعات.

وأوضح الوزير أن المشروع يحظى بتمويل مشترك، حيث تُشارك دولة قطر في دعم عملية التوريد، فيما ستُعقد مراسم رسمية لإطلاق المشروع في ولاية كيليس التركية بحضور وزراء من تركيا وسوريا وقطر.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إلى أن بلاده ستبدأ في اليوم ذاته باستلام 3.4 مليون متر مكعب من الغاز في محافظة حلب عبر الأراضي التركية، موضحًا أن هذه الكمية ستُنتج ما يقارب 900 ميغاواط من الكهرباء، وتُسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية على مستوى المحافظات.

وكان الوزير التركي قد كشف في وقت سابق، خلال زيارة رسمية إلى دمشق في شهر أيار الماضي، عن اتفاق تزويد سوريا بنحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بالإضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء، في إطار مساعٍ مشتركة لرفع كفاءة إنتاج الطاقة في سوريا.