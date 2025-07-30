الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد تركيا خلال فصل الصيف موجة حرائق غابات متكررة بفعل تقلّبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها لاحتواء النيران ومنع امتدادها لمناطق سكنية.

اعتقالات واسعة لوقف موجة حرائق الغابات في تركيا

وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، في مقابلة تلفزيونية، عن اعتقال 168 شخصًا على خلفية تورطهم في إشعال الحرائق بمناطق مختلفة من البلاد، وذلك منذ بداية شهر حزيران الماضي وحتى نهاية تموز الحالي.

وأشار إلى أنّ السلطات التركية ألقت القبض مؤخرًا على 39 شخصًا من بين المتهمين، في حين صدرت أوامر قضائية بحق 64 آخرين ضمن إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بحرائق الغابات.

وتواصل فرق الإطفاء التركية، بدعم من آليات جوية وبرية، عملياتها للسيطرة على النيران المشتعلة في مدن عدة، أبرزها بورصة وكارابوك، حيث تسببت الحرائق في إتلاف مساحات كبيرة من الغطاء النباتي.

وفي ظل اشتداد الرياح وصعوبة الأحوال الجوية، تمكّنت الفرق المختصة من إخماد بعض الحرائق في مدن أخرى، مع استمرار العمل الميداني للقضاء على بؤر النيران المتبقية، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وكانت السلطات التركية قد أخلت، الأحد الماضي، أكثر من 3500 شخص من المناطق المحيطة بمدينة بورصة الواقعة شمال غربي البلاد، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأوضح وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بلغ 3515، فيما شارك نحو 2300 عنصر من رجال الإطفاء والإنقاذ في عمليات المكافحة.

وأضاف أن ما يزيد عن 850 مركبة، و6 طائرات، و4 مروحيات تم تسخيرها لدعم جهود الإطفاء في المناطق المتضررة، التي يُتوقع أن تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة قد يصل إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وخلال العمليات الميدانية، تُوفي رجل إطفاء نتيجة إصابته بنوبة قلبية أثناء عمله مساء السبت الماضي، كما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم يوم الأحد، إثر حادث اصطدام بشاحنة صهريج كانت تُستخدم في أعمال إخماد الحريق، وفق بيان صادر عن ولاية بورصة.

وفي حادثة أخرى، قضى عشرة من عمال الغابات ومتطوعي الإنقاذ الأسبوع الماضي، بعد أن حاصرتهم النيران أثناء قيامهم بمهامهم في حريق غابات عنيف وقع على بُعد 150 كيلومترًا شرق مدينة بورصة.

وحذّرت السلطات التركية، الأحد الماضي، من استمرار خطر الحرائق حتى شهر تشرين الأول المقبل، في ظل موجة حر وجفاف تؤثر على مساحات واسعة من البلاد. ويشار إلى أنّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن في وقت سابق عن إخماد أكثر من ثلاثة آلاف حريق منذ بداية موسم الصيف الحالي.